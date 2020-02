FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.02.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 24.02.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 21.02.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 24.02.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTXFRA DE000HLB4C73 LB.HESS.-THR.ZI.DI.02A/17 0.001 %CDW XFRA US12514G1085 CDW CORP. DL-,01 0.352 EURUEO XFRA US9604131022 WESTLAKE CHEM.CORP.DL-,01 0.243 EURUPAB XFRA US9113121068 UNITED PARCEL SE.B DL-01 0.935 EURRHJ XFRA US7703231032 ROBERT HALF INTL DL-,001 0.315 EURND1 XFRA US6556631025 NORDSON CORP. 0.352 EURDUT XFRA US6153691059 MOODY'S CORP DL-,01 0.519 EURJNJ XFRA US4781601046 JOHNSON + JOHNSON DL 1 0.880 EURGRA XFRA US38388F1084 GRACE + CO., W.R. (DEL.) 0.278 EURETRA XFRA US2692464017 E TRADE FINL NEW DL-,01 0.130 EURCU3 XFRA US1925761066 COHU INC. DL 1 0.056 EURBWI XFRA US1170431092 BRUNSWICK CORP. DL-,75 0.222 EURXFRA DE000HLB5L14 LB.HESS.-THR.ZI.DI.02C/18 0.001 %NAH XFRA US63888P4063 NATURAL HEALTH TRENDS 0.185 EURP5P XFRA CA7063271034 PEMBINA PIPELINE CORP. 0.147 EURMLU XFRA CA56501R1064 MANULIFE FINANCIAL CORP. 0.196 EURAQ3 XFRA CA0213611001 ALTAGAS LTD 0.056 EURWOPA XFRA AU000000WPL2 WOODSIDE PET. 0.509 EURWF3 XFRA AU000000WES1 WESFARMERS LTD 0.461 EURTHL XFRA AU000000TAH8 TABCORP HLDGS LTD 0.068 EURPD1A XFRA AU000000ANN9 ANSELL LTD. 0.201 EURXFRA DE000HSH4SX8 HCOB MZC 10 14/22 0.000 %K2Y XFRA CA4932711001 KEYERA CORP. 0.112 EURWE7 XFRA AU000000EVN4 EVOLUTION MINING LTD 0.043 EURPEN XFRA US69318G1067 PBF ENERGY INC. CL.A 0.278 EURSCQA XFRA US8101861065 SCOTTS MIRAC.GRO A DL-,01 0.537 EUR11P XFRA US69318Q1040 PBF LOGISTICS LP UTS 0.482 EURWJ4 XFRA US93627C1018 WARRIOR MET COAL DL -,01 0.046 EURWOP XFRA US9802283088 WOODSIDE PET. SP.ADR 1 0.509 EURQRL XFRA AU000000AZJ1 AURIZON HLDGS LTD 0.084 EURRUNA XFRA US7818462092 RUSH ENTERPRISES A DL-,01 0.120 EURXFRA XS2055754217 ARGENT.NETH. 19/24 CV MTN0OO XFRA CA5179071017 LASSONDE INDUST.INC. A 0.416 EUR4FZ XFRA MX01OR010004 ORBIA ADVANCE CORP.35OB XFRA US8112461079 SCULPTOR CAP MGMT CL. A 0.491 EUR