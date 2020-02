Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung Euro 1,0795 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Am Donnerstag war der Euro abermals auf ein Dreijahrestief von 1,0778 Dollar gefallen.Zum Franken bewegt sich der Euro derweil bei Kursen von 1,0610 Franken weiterhin auf einem Niveau, das er letztmals im Sommer ...

