Auf der gestrigen Hauptversammlung in München sprach Infineon-Finanzvorstand Dr. Sven Schneider von einem Konzern, der auch in schwierigen Zeiten ein profitables Wachstum liefere. Konzernchef Reinhard Ploss hatte zuvor die Jahresprognosen noch einmal bestätigt. Infineon erwartet für das laufende Geschäftsjahr 2019/20 weiterhin ein Umsatzwachstum von fünf Prozent plus oder minus zwei Prozentpunkte. In der Mitte der Prognosespanne soll die Segmentergebnis-Marge bei 16 Prozent liegen. "Dieser Prognose ...

