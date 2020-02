Inzwischen besteht eine Bewertungslücke von 68 Mrd. Euro gemessen an den Börsenwerten beider Firmen. Möglich sind auch weitere Größenordnungen, worin der Unterschied zwischen new und old besteht. Siemens kommt nicht vom Fleck und wird zunehmend der größte deutsche Industrieverlierer. Folgen Sie keiner Kaufempfehlung für Siemens!



