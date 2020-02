Mit der LBBW-Produktvielfalt auf die Mobilität der Zukunft setzen

Die Mobilität der Zukunft geht weit über elektrisch angetriebene Autos hinaus. Sie ist ein großer Megatrend, der viele Bereiche unseres Lebens in Zukunft beeinflussen wird. Dabei geht es nicht nur darum, Menschen und Güter möglichst schnell von A nach B zu bringen. Auch ökologische Aspekte müssen beachtet werden. Dies ist ein weiterer Grund, warum die Mobilität der Zukunft auch für Anleger immer interessanter wird.

Nicht nur die Automobilindustrie profitiert von dem Megatrend Mobilität. Vielmehr gibt es auch andere Branchen entlang der kompletten Wertschöpfungskette, denen sich dadurch neue Geschäftsmöglichkeiten eröffnen. Die Betätigungsfelder sind vielfältig. Neben der Elektromobilität bahnt sich auch das autonome Fahren seinen Weg. Zudem nimmt die Bedeutung neuer Mobilitätskonzepte wie Car-Sharing oder Ride-Hailing zu. Auch weil die Mobilität von heute an ihre Grenzen stößt.

Allein in Deutschland gibt es jeden Tag 2.000 Staus bzw. 745.000 Staus pro Jahr. Durchschnittlich 37 Minuten pro Tag werden im Stau verbracht. Die Stickoxid-Belastung ist in vielen deutschen Städten zu hoch. Deshalb wurden bereits Fahrverbote für bestimmte Fahrzeuge mit älteren Abgasnormen in einigen Städten ausgesprochen. Gleichzeitig hat die Fahrleistung im Personen- und Güterverkehr in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Dieser Trend dürfte eine Fortsetzung finden. Unter anderem, weil die Urbanisierung dafür sorgt, dass der Bedarf an neuen ökologischen Mobilitätskonzepten größer wird.

Die LBBW ist bestrebt, Anlegern den Zugang zu Investments rund um das Thema Mobilität der Zukunft zu erleichtern. Zu diesem Zweck hat die LBBW-Fondstochter LBBW Asset Management im November 2019 einen neuen Fonds (LBBW Mobilität der Zukunft) aufgelegt. Dieser Fonds investiert in Branchen und deren Werte/Unternehmen (Mobilitätsuniversum), die im besonderen Maße vom Megatrend Mobilität der Zukunft profitieren sollten.

Daneben gibt es auch die Möglichkeit, in Zertifikatestrukturen auf ausgewählte Basiswerte aus dem Mobilitätsuniversum zu investieren. Dazu zählen Aktien-Anleihen, Deep-Express-Zertifikate und Memory-Express-Zertifikate plus. Am 28.02. endet die erste Zeichnungstranche.

Darunter sind zum Beispiel Aktien-Anleihen auf den deutschen Halbleiterkonzern Infineon oder den Triebwerkshersteller MTU Aero Engines zu finden. Die Papiere werden am 25. Juni 2021 fällig. Bei Aktien-Anleihen erhalten Anleger eine feste Zinszahlung unabhängig von der Kursentwicklung des Basiswerts. Zudem erfolgt die Rückzahlung am Laufzeitende zum Nennbetrag, sofern der Referenzpreis auf oder über dem Basispreis liegt. Allerdings ist die Rendite auf die Höhe des Kupons beschränkt.

Den vollständigen Artikel lesen ...