Unter dem Eindruck schwächerer Vorgaben von der Wall Street und aus Asien wird der DAX am Freitag zum Handelsauftakt ebenfalls mit Verlusten erwartet. Indikationen sprechen für ein Startniveau im Präsenzhandel von knapp über 13.600 Punkten. Belastend wirkt sich vor allem das Thema Coronavirus aus. Anleger wollen vor diesem Hintergrund vor dem Wochenende scheinbar keine Risiken eingehen und ziehen sich zurück. Das Verhalten lies sich in den vergangenen Wochen häufiger beobachten. in Frankfurt sind ...

