Es ist wirklich erschreckend, welche Veränderungen auf die Menschen in den nächsten Jahren wohl zukommen werden. Doch es scheint fast so, als würden die Signale dafür von den meisten Bürgern gar nicht wahrgenommen. Das ist aber irgendwie auch nicht verwunderlich, denn sie werden von den Medien ja mit Berichten über neue Viren, Skandale in der Politik oder mit dem Klimawandel blendend unterhalten und abgelenkt, sodass sie sich auf die ungeheuerlichen Dinge, die im Hintergrund ablaufen, erst gar nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...