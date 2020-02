Die Aktie der Deutschen Telekom (WKN: 555750) hat gewiss eine bewegte Vergangenheit hinter sich. Viele deutsche Sparer, die zwischen den Jahren 1996 und 2001 in die Aktie des Telekommunikationskonzerns investiert haben, haben sich schließlich eine ordentliche Blase gelaufen. Ein maßgeblicher Grund, weshalb die Aktienkultur der Deutschen noch immer nicht so recht in den Tritt kommt. Nichtsdestoweniger hat sich die Aktie der Deutschen Telekom in diesen Tagen wieder mit einem starken Lebenszeichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...