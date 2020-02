NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Daimler anlässlich der jüngst veröffentlichten Jahreszahlen von 62 auf 51 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Der Autobauer habe vor allem wegen Einmaleffekten die Markterwartungen verfehlt, so dass er nun seine Gewinnschätzungen bis 2021 nach unten geschraubt habe, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie. In der Folge sinke sein Kursziel entsprechend./la/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2020 / 18:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.02.2020 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007100000

