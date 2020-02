Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX scheint sich in dieser Woche nicht für eine Richtung entscheiden zu können. Mal legt er kräftig zu, mal gibt er deutlich ab. Gestern standen wieder einmal Verluste an. Das gilt auch für die Wall Street. Bei den Einzelwerten geht es heute um Tesla, T-Mobile US, Sprint, Softbank, Telekom, Fresenius Medical Care, die Deutsche Lufthansa und die Allianz. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.