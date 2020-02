Zürich (awp) - Zum Wochenschluss dürfte der Schweizer Aktienmarkt an die Verluste vom Vortag anknüpfen und leichter starten. Dabei liefern die Börsen aus Übersee tiefere Vorgaben. Die Wall Street hatte sich am Vortag mit Verlusten aus dem Handel verabschiedet. In Asien dominieren ebenfalls die Kursverluste.Daran änderten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...