ZÜRICH (Dow Jones)--Nach einem erneut volatilen Verlauf hat der Schweizer Aktienmarkt am Mittwoch leicht im Minus geschlossen. Nach anfänglichen Gewinnen bröckelten die Kurse am Nachmittag mit der schwachen Eröffnung an der Wall Street ab und rutschten schließlich in negatives Terrain. Die Unsicherheit angesichts der anhaltenden Ausbreitung der Coronavirus-Epidemie bleibt hoch. Dazu kam die Enttäuschung über das Ausbleiben der von US-Präsident Donald Trump angekündigten Stützungsmaßnahmen der USA zur Bekämpfung der negativen Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie.

Für leichte Entspannung sorgte dagegen eine überraschende Zinssenkung der Bank of England (BoE). Gleichwohl bewegten die später bekannt gegebenen Maßnahmen der britischen Regierung die Märkte in Europa kaum. Die EU-Kommission will zudem mit einem 25 Milliarden Euro schweren Fonds die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Krise abfedern und Italien hat im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus ein Notprogramm angekündigt.

Der SMI reduzierte sich um 0,5 Prozent auf 9.153 Punkte. Dabei bewegte sich der Index im Tagesverlauf in einer Spanne zwischen 9.130 und 9.374 Punkten. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursverlierer und vier -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 120,27 (zuvor: 163,89) Millionen Aktien.

Die Blicke sind nun auf die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag gerichtet. Eine Senkung der Zinsen um 10 Basispunkte gilt als eingepreist. Daneben könnten weitere Lockerungsmaßnahmen beschlossen werden, worüber die Erwartungen aber stark auseinandergehen. Allerdings gibt es auch Zweifel an der Wirksamkeit der Geldpolitik. Die Krise benötige vor allem koordinierte Aktionen der Regierungen, hieß es bei Axitrader.

Zu den wenigen Gewinnern bei den Einzelwerten gehörten die Bankenwerte, die ihre Erholung damit fortsetzten. Die Aktien der UBS stiegen um 0,5 Prozent, Credit Suisse legten um 0,1 Prozent zu.

Die defensiven Index-Schwergewichte zeigten sich dagegen uneinheitlich. Für Novartis ging es um 0,3 Prozent aufwärts. Dagegen verloren Roche und Nestle 0,1 bzw. 0,7 Prozent. Die Roche wurde dabei zusätzlich von einer Hochstufung durch Goldman Sachs auf "Conviction Buy" gestützt.

March 11, 2020

