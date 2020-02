Unterföhring (ots) -- Am 27. Spieltag überträgt Sky am Wochenende insgesamt vierPartien der Premier League live und exklusiv, unter anderemChelsea gegen Tottenham, und Leicester gegen Manchester City amSamstag- Sky Experte Erik Meijer und Moderator Florian Schmidt-Sommerfeldberichten am Sonntag ab 17.00 Uhr vom "Match of the Week"zwischen Arsenal und Everton- Ligaprimus Liverpool gegen West Ham am Montag ab 20.50 Uhr live- Alle übrigen Begegnungen des Spieltags zeigt Sky zeitversetzt involler Länge- Exklusiv für Sky Q Kunden: Chelsea gegen Tottenham am Samstagauch live in Ultra HD- Neben dem Abonnement des Sky Sport Pakets können Fans mit SkyTicket auch ohne lange Vertragsbindung bei allen Spielen livedabei sein Unterföhring, 21. Februar 2020 - Am 27. Spieltag der Premier League warten auf die Fußballfans spannende Verfolgerduelle. Vier Topteams der Liga, die derzeit die Plätze zwei bis fünf belegen, spielen direkt gegeneinander. Zudem möchte der FC Liverpool gegen West Ham am Montagabend den nächsten Schritt in Richtung Meisterschaft machen.Insgesamt überträgt Sky am Wochenende alle zehn Partien des 27. Spieltags der Premier League exklusiv in voller Länge, vier davon live. Alle weiteren Begegnungen des 27. Spieltags zeigt Sky zeitversetzt in voller Länge.Den Auftakt machen am Samstag der FC Chelsea und Tottenham. Die "Foxes" sind seit vier Spielen in der Liga sieglos und haben somit ihren komfortablen Vorsprung auf ihre Verfolger im Kampf um einen Champions League Platz verspielt. Jetzt wartet kurz vor dem Champions League Hinspiel gegen den FC Bayern das Team von José Mourinho. Die Spurs könnten mit einem Sieg an Chelsea vorbeiziehen. Sky berichtet ab 13.20 Uhr live und exklusiv und zeigt das Spiel auch in Ultra HD.Am frühen Abend kommt es dann zum direkten Aufeinandertreffen der Liverpool-Verfolger Leicester City und Manchester City. Beide Mannschaften liegen aussichtsreich auf einem Champions League Platz, haben jedoch in den letzten Wochen Kontakt zum Team von Jürgen Klopp verloren. Zuletzt musste Manchester City eine empfindliche Niederlage bei Tottenham einstecken, konnten aber das Nachholspiel gegen West Ham souverän für sich entscheiden. Sky überträgt das Spiel live ab 18.20 Uhr.Das "Match of the Week" findet am Sonntagnachmittag. Um 17.00 Uhr melden sich Florian Schmidt-Sommerfeld und Sky Experte Erik Meijer mit der Partie Everton gegen Arsenal. Beide Mannschaften belegen aktuell Plätze im gesicherten Mittelfeld. Everton hat nach einem durchwachsenen Saisonstart nur noch vier Punkte Rückstand auf Platz fünf und auch der FC Arsenal kann sich mit zwei Punkten weniger noch berechtigten Hoffnungen auf einen Platz im internationalen Geschäft machen. Ein Erfolg gegen den Tabellennachbarn ist hierfür allerdings Pflicht. Im Anschluss an die 90 Minuten präsentieren beide in "What a Strike!" die Highlights des Spieltags.Zum Abschluss des Spieltags geht die Rekordjagd des FC Liverpool weiter, wenn die Reds auf West Ham trifft. Seit mittlerweile 43 Ligaspielen in Folge ist der FC Liverpool ungeschlagen und braucht nach aktuellem Tabellenstand noch fünf Siege bis zum Meistertitel. Sky überträgt das Spiel am Montagabend ab 20.50 Uhr live.Mit dem Sky Abo oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei seinDie Premier-League-Übertragungen sind mit dem Sky Abonnement im Rahmen des Sky Sport Pakets (sky.de/bestellung-angebote) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch unterwegs.Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alle Fußballfans, die noch keine Sky Abonnenten sind, ohne lange Vertragsbindung bei allen Live-Übertragungen von Sky Sport live dabei sein. Über den flexiblen Streaming-Service sind alle Inhalte auf einer Vielzahl von Geräten wie unter anderem Laptops/PCs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw. über den Sky Ticket TV Stick verfügbar. Sowohl mit dem Supersport Ticket als auch mit dem neuen Sport Ticket sehen Kunden die Einzelspiele und Konferenzen der Premier League live.Darüber hinaus sind alle Spiele auch in zahlreichen Sky Sportsbars verfügbar.Die Live-Übertragungen am 27. 