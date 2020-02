Bei den Formel1-Fans wächst so langsam die Vorfreude auf die neue Saison. Bei der italienischen Renn-Ikone Ferrari hoffen sie darauf, dass der jetzt im Teatro Valli bei Maranello vorgestellte neue Rennbolide SF1000 endlich dabei hilft, Sebastian Vettel oder Charles Leclerc 13 Jahre nach Kimi Räikkönen wieder zum Fahrer-Weltmeister zu machen.Die Formel1 ist ein teures Hobby, das sich die Italiener aber leisten können. Für ihre Aktionäre haben sie zuletzt reichlich Rendite eingefahren. Seit unserem Einstieg in PB v. 14.7.17 bei 81,35 Euro hat sich der Kurs der Aktie (165,60 Euro; NL0011585146) verdoppelt, weil die Italiener ein beständiges Umsatzwachstum mit anhaltend hohen Margen von über 30% garnieren. Das zeigt sich auch an den Anfang Februar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...