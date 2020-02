Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Ausbreitung des Coronavirus hat latente Konjunkturängste verstärkt und die Rendite 10-jähriger Bunds auf -0,4% gedrückt, so die Analysten der Helaba.Die neue Lungenkrankheit komme konjunkturell zu einem kritischen Zeitpunkt. Die Auftragseingänge in der deutschen Industrie seien am Jahresende nochmal deutlich gesunken. Im Vorjahresvergleich habe sich im Dezember ein Rückgang um fast 9% ergeben. Die Industrieproduktion im Euroraum sei gleichzeitig um über 4% gesunken. Der Index liege mittlerweile auf einem Niveau wie zuletzt 2016. Deutlich größere Ausfälle seien - wenig überraschend - in China zu erwarten. Die weitreichenden Quarantänemaßnahmen würden das Wirtschaftswachstum spürbar dämpfen. ...

