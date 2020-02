Der Euro hat am Freitag in der Früh gegen den US-Dollar wenig bewegt tendiert. Um 9 Uhr hielt die Gemeinschaftswärhung bei 1,0795 Dollar nach 1,0790 Dollar beim Richtkurs vom Donnerstag. In New York hatte der Euro gegen 22 Uhr zuletzt mit 1,0789 Dollar notiert.Dem Euro sei derzeit gelungen, sich oberhalb der Unterstützung im Bereich von 1,0775 Dollar zu halten, erklärte Ulrich Wortberg von der Helaba ...

