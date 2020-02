Guten Morgen, der DAX versuchte am Vortag erneut einen Durchbruch über den Widerstand bei 13.800 Punkten. Jedoch hatten die Bullen nicht genügend Kraft und scheiterten mit dem Tageshoch bei 13.788 Punkten. In der Folge ging es für den Index wieder gen Süden. Per Handelsschluss notierte der DAX unter der Marke von 13.700 Punkten bei 13.664 Punkten deutlich tiefer. Damit notiert der DAX im großen Bild auch unter dem langfristigen Fibonacci-Fächer im Monatschart. Dieser ist für die strategische Entwicklung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...