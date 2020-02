Taipeh, Taiwan (ots/PRNewswire) - Silicon Motion Technology Corporation (NasdaqGS: SIMO) ("Silicon Motion"), globaler Marktführer in den Bereichen Design und Marketing von NAND-Flash-Controllern für Solid-State-Speichergeräte, gab heute bekannt, vom 25. bis zum 27. Februar auf der Embedded World in Nürnberg, Deutschland, vertreten zu sein. Das Unternehmen wird dort zahlreiche Embedded-Storage- sowie -Graphik-Lösungen an den Austellungsständen 1-139 in Halle 1 vorstellen.Die an Silicon Motions Ausstellungsständen präsentierten Produkte umfassen:FerriSSD®-LösungenDie FerriSSD, eine mit dem Silicon Motion Markenzeichen versehene BGA-SSD, eignet sich optimal für zahlreiche Embedded-Anwendungen und überzeugt bei extrem kleinen Formfaktor mit hoher Leistungsstärke. Die SM689-Serie, die mit den dem Industriestandard entsprechenden Schnittstellen PCIe NVMe, SATA, PATA und SSD erhältlich ist, unterstützt embedded DRAM mit Datenredundanz in einem PCIe Gen3 x4-Interface, wodurch eine sequentielle Lesegeschwindigkeit von bis zu 1.65GB/s sowie eine sequentielle Schreibgeschwindigkeit von bis zu 650MB/s erreicht werden können. Die SM681 DRAM-Less-Serie überzeugt mit einem ausgewogenen Preis-Leistungsverhältnis, da kostenspielige DRAMs nicht erforderlich sind, während zugleich eine hohe Leistungsfähigkeit via HMB (Host Memory Buffer) aufrechterhalten bleibt. FerriSSD ist in C-temp und I-temp in 3D TLC/MLC/SLC-Modi erhältlich und zeichnet sich durch ein einzigartig flexibles Design aus, das unterschiedliche Kapazitätskonfigurationen von 4GB bis 480GB unterstützt und mit Silicon Motions jüngsten urherberrechtlich geschützten Technologien einen umfassenden Datenpfadschutz mit eigenständiger Korrekturfähigkeit bietet.Ferri-UFS-LösungenDer Ferri-UFS setzt industrieführende Technologien und Erfahrungswerte im NAND-Management wirksam ein und unterstützt hochenwickelte UFS2.1-Funktionen wie HS-Gear3 x 2-Lane-Modus und Command Queue. Der Ferri-UFS unterstützt einen erweiterten Temperaturbereich und verfügt über unterschiedliche Funktionen, wodurch er den besonderen Anforderungen von Point-of-Sale-Terminals, Netzwerk- und Telekommunikationsanlagen sowie einer Vielzahl von führenden Industrieanwendungen gerecht wird. Durch seine überdurchschnittliche Leistungsfähigkeit, Multitasking-Unterstützung sowie hohe Stabilität kann der Ferri-UFS den Bedürfnissen zahlreicher mobiler Geräte sowie integrierter und tragbarer Anwendungen gerecht werden.Ferri-eMMC®-LösungenDie Ferri-eMMC-Lösung kombiniert einen NAND-Flashspeicher und einen integrierten Mikrocontroller mit Firmware auf kostengünstige Weise und entspricht den JEDEC/eMMC 4.5/5.0/5.1-Interface- und Protokollstandards. Ferri-eMMC ist für zahlreiche Anwendungen von Nutzen und verfügt über eine AEC-Q100-Zertifizierung für automotive Belange. Ferri-eMMC-Lösungen stützen sich auf bewährte Silicon Motion eMMC-Controller- und Firmwaretechnologien und bieten modernes NAND-Management, Fehlerbehebung, Bad-Block-Management sowie Gesundheitsüberwachung. All diese Eigenschaften befähigen Ferri-eMMC zur Bereitstellung einer robusteren Datenintegrität sowie von Schutzeinrichtungen, die nie zuvor auf dem Markt vertreten waren.Graphikdisplay-SoCsSilicon Motions neuartiges Graphikdisplay-SoC ermöglicht durch PCIe-, USB-, Ethernet- oder Wi-Fi-Interfaces leistungsstarke 4K-Ultra-High-Definition-Einzel- und Mehrfachanzeigen. Zielanwendungen umfassen unter anderem integrierte PCIe-Graphikfunktionen, USB-Display-Docking-Stationen/Adapter, USB-Monitoren, Zero/Thin Clients, Point-of-Sales-Terminals, Funkdisplays, Digital Signage sowie Videokonferenzsysteme. Silicon Motions Graphikdisplay-SoC kann sich unter Einbindung unserer Content Adaptive Technology (CAT) durch PCI-Express oder ein integriertes USB 3.0-Interface mit einem Host verbinden. CAT nutzt adaptive Algorithmen, um Content zur Übertragung durch USB oder ein Netzwerk zu komprimieren.Informationen zu Silicon Motion:Wir gelten als weltweit führender Anbieter von NAND-Flash-Controllern für Solid-State-Speichergeräte sowie als führender Vertreiber von SSD-Controllern. Wir verfügen über das umfangreichste Portfolio an Controller-Technologien. Unsere Controller werden in großem Umfang bei Embedded-Storage-Produkten wie SSDs und eMMCs+UFS-Geräten verwendet, die in Smartphones, PCs sowie kommerziellen und industriellen Anwendungen zum Einsatz kommen. Während der letzten zehn Jahre haben wir über sechs Milliarden NAND-Controller verschifft - mehr als irgendein anderes Unternehmen weltweit. Darüber hinaus bieten wir spezialisierte, leistungsstarke Hyperscale-Rechenzentren- und industrielle SDD-Lösungen an. Unsere Kundschaft umfasst den Großteil sämtlicher NAND-Flash-Anbieter, Hersteller von Modulen für Speichergeräte sowie führender OEMs. Weitere Informationen zu Silicon Motion finden Sie unter www.siliconmotion.com (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=nlOTk4ZcIawKcIwwMLoBhxHQQRPHGQsJsOndrLPSubcuZs9jpdmbfOkim8c5eCj1eCi3E5nLM8Ub2oG1mKsV7wKjeYco5RcKnf-_ZB5F680=).Medienkontakt:Minnie Sales & MarketingLinLeiterin der Abteilung Kontakt:Robertfür FanPräsident von SMIMarketingkommunikationTel.: USATel.: +1 408 519+886-2-2219-6688x3010 7219E-Mail:E-Mail: rfan@siliconmotion.comminnie.lin@siliconmotion.comOriginal-Content von: Silicon Motion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/115214/4526184