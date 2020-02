Berlin (ots) - Gestern Abend wurden die Internationalen Filmfestspiele in Berlin eröffnet. Nach der offiziellen Gala feierten rund 450 Gäste im Luxus Boutique Hotel "SO/ Berlin Das Stue" in exklusiver Gesellschaft. Unter dem Dach der Bertelsmann Content Alliance wurde die legendäre Party in diesem Jahr erstmals ausgerichtet wurde von UFA, GALA, STERN, RTL, VOX, TV NOW und AUDIO NOW.Die BERLIN OPENING NIGHT zum Auftakt der Berlinale ist eine etablierte Veranstaltung im Rahmen der zehntägigen Filmfestspiele. Sie fand gestern Abend zum siebten Mal statt und bot den Stars der deutschen Schauspielszene und Medienschaffenden einen idealen Treffpunkt.Zu den prominenten Gästen der BERLIN OPENING NIGHT gehörten unter anderem: Iris Berben, Andreas Bourani, Yvonne Catterfeld, Alice Dwyer, Ruby O. Fee, Veronica Ferres, Maria Furtwängler, Sonja Gerhardt, Hannes Jaenicke, Sebastian Koch, Heike Makatsch, Anna Maria Mühe, Jonas Nay, Jimi Blue und Wilson Gonzalez Ochsenknecht, Rick Okon, Tom Schilling, Stefanie Stappenbeck, Sabin Tambrea, Ludwig Trepte, Franziska Weisz, u.v.m.Nico Hofmann, CEO UFA: "Ohne die BERLIN OPENING NIGHT kann man sich mittlerweile den Auftakt der Berlinale nicht mehr vorstellen. Ganz besonders freue ich mich, dass in diesem Jahr Julia Jäkel und Stephan Schäfer sowie weitere Kollegen der Bertelsmann Content Alliance als Veranstalter mit dabei sind. Die Mischung aus Top-Kreativen der Film- und Medienwelt, die hier zusammenkommt, ist einzigartig. Ich möchte mich bei allen Beteiligten herzlich für dieses wunderbare Fest bedanken und wünsche spannende und erfolgreiche 10 Tage!"Julia Jäkel, Vorsitzende des Boards der Bertelsmann Content Alliance/CEO Gruner + Jahr: "Kreativität zu fördern ist eine Mission, die wir in allen Unternehmen der Bertelsmann Content Alliance großschreiben. Zum ersten Mal haben sich die Partner der Allianz für ein Event zusammengetan, das seit jeher Talenten der deutschen Medienbranche eine Plattform für den Austausch bietet. Uns alle eint die Lust auf Zusammenarbeit und wir freuen uns auf viele weitere gemeinsame Projekte."Stephan Schäfer, Chief Content Officer der Mediengruppe RTL/Chief Product Officer Gruner + Jahr: "Wir wollen das Home of Talent sein, erste Adresse aller Top-Kreativen unserer Branche. Denn als Bertelsmann Content Alliance bieten wir die größte Plattform für die besten Ideen in unserem Land. Die BERLIN OPENING NIGHT war daher der perfekte Auftakt für ein spannendendes Festival. Ein Abend des intensiven Austauschs, voller Ideen und Inspiration. Allen Gästen und Beteiligten meinen herzlichen Dank."Als Partner unterstützten Audi, Pommery, Dr. Hauschka und SO/ Berlin Das Stue die Veranstaltung.Honorarfreies Bildmaterial zur Berichterstattung steht hier zum Download bereit: https://cloud.guj.de/index.php/s/b36t4aakovUwcYx (Passwort: berlin20).Über die Bertelsmann Content AllianceDie Mediengruppe RTL Deutschland, RTL Radio Deutschland, die UFA, die Verlagsgruppe Random House, Gruner + Jahr sowie das Musikunternehmen BMG begeistern mit ihren kreativen Inhalten täglich viele Millionen Menschen in Deutschland. Gemeinsam bilden sie die Bertelsmann Content Alliance. Mit diesem Verbund schafft Bertelsmann neue Formate und einzigartige Vermarktungsmöglichkeiten in Deutschland. So wird die Bertelsmann Content Alliance zum innovativen und leistungsstarken Partner für alle Kreativen. Bertelsmann investiert jährlich weltweit rund 6 Mrd. Euro in kreative Inhalte.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationSophie Charlotte HerzbergGruner + Jahr GmbHTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 3884E-Mail: herzberg.sophie-charlotte@guj.dewww.gala.deBertelsmann Content AllianceMaja GenowaTel.: +49 (0) 40/ 3703 3845E-Mail: genowa.maja@guj.dewww.guj.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6106/4526195