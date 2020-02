Original-Research: Media and Games Invest plc - von First Berlin Equity Research GmbHEinstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Media and Games Invest plcUnternehmen: Media and Games Invest plc ISIN: MT0000580101Anlass der Studie: Update Empfehlung: BUY seit: 21.02.2020 Kursziel: 2,80 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ellis AcklinFirst Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Media and Games Invest plc (ISIN: MT0000580101) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 2,10 auf EUR 2,80. Zusammenfassung: MGI hat ihre Beteiligung an der gamigo AG von 53% auf 98% erhöht. Der Deal beinhaltet einen Baranteil in Höhe von EUR16,5 Mio., und die gamigo-Aktionäre werden dazu 18,2 Mio. neue MGI-Aktien erhalten, die mit einer Sperrfrist von 25 Monaten versehen sind. Das Unternehmen deutete eine Bewertung von 7x des EBITDA (EUR16 Mio.) an - basierend auf dem am 30. September 2019 endenden 12-Monats-Zeitraum. Dies liegt deutlich unter dem 13,5x EBITDA-Multiplikator, der derzeit die Deals in diesem Sektor antreibt. Wir haben unser DCF-Modell neu kalibriert, um dem starken Rückgang der Minderheitsanteile sowie Anpassungen der Kapitalstruktur und einer höheren Aktienanzahl Rechnung zu tragen. Unser Kursziel steigt auf EUR2,80 (zuvor: EUR2,10). Unsere Bewertung bleibt bei Kaufen. First Berlin Equity Research has published a research update on Media and Games Invest plc (ISIN: MT0000580101). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 2.10 to EUR 2.80. Abstract: MGI upped its stake in gamigo AG from 53% to 98%. The deal includes a EUR16.5m cash component, and gamigo shareholders will receive 18.2m new MGI shares subject to a 25 month lock-up period. The company hinted at a valuation multiple of 7x trailing 12 month EBITDA, which totalled EUR16m as of 30 September 2019. This is well below the 13.5x EBITDA multiple currently driving corporate activity in the sector. We have recalibrated our DCF to account for the sharp reduction in minority interests, as well as adjustments to the capital structure and higher share count. Our price target increases to EUR2.8 (old: EUR2.1). Our rating remains Buy. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/20131.pdfKontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.comübermittelt durch die EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.