First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Media and Games Invest plc (ISIN: MT0000580101) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 2,10 auf EUR 2,80. Zusammenfassung: MGI hat ihre Beteiligung an der gamigo AG von 53% auf 98% erhöht. Der Deal beinhaltet einen Baranteil in Höhe von €16,5 Mio., und die gamigo-Aktionäre werden dazu 18,2 Mio. neue MGI-Aktien erhalten, die mit einer Sperrfrist von 25 Monaten versehen sind. Das Unternehmen ...

