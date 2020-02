Neuss (ots) - Zum 01.02.2020 übernimmt Knut Espeler (52) als Generalbevollmächtigter die Leitung des Gesamtvertriebes der COMCO Leasing GmbH.In seiner neuen Position ist Herr Espeler für den Vertrieb aller Geschäftsbereiche der COMCO verantwortlich. Sein Ziel ist es dabei, den Kurs für die nächsten Jahre zu setzen und das stabile Wachstum der COMCO weiter auszubauen.Herr Espeler war zuvor viele Jahre in Geschäftsleitungspositionen der BNP Paribas Gruppe und bei ABN Amro tätig, dort zuletzt als Vorstand der Fortis Lease Deutschland AG, Head of Bank Leasing Services bei BNP Paribas Leasing Solutions Deutschland und als Deutschlandchef von ABN Amro Lease."Wir freuen uns sehr darüber, dass wir Herrn Espeler für uns gewinnen konnten", so Thomas Kolvenbach, Geschäftsführer und Inhaber der COMCO Leasing GmbH. "Seine langjährige Erfahrung und Expertise im Leasinggeschäft ist eine große Bereicherung für das Unternehmen und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit."Pressekontakt:COMCO Leasing GmbHRamona GraßhoffMarketing und KommunikationMarienkirchplatz 3641460 Neuss+49 2131 9250 53ramona.grasshoff@comco.deOriginal-Content von: COMCO Leasing GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141539/4526224