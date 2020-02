Madrid (ots/PRNewswire) - Die ersten Daten ihrer Art in Ascensias allererster mündlicher Präsentation auf der ATTD unterstreichen die Bedeutung der Zählerauswahl für Diabetes-Management-Apps durch die Bewertung der Genauigkeit bei niedrigen BlutzuckerbereichenHeute präsentierte Ascensia auf der Internationalen Konferenz zu fortschrittlichen Technologien und Behandlungen für Diabetes (ATTD) 2020 Daten aus einer Studie, die die Leistung von Blutzuckerüberwachungssystemen (BGMS) bei der Verwendung mit mobilen Anwendungen (Apps) für das Diabetesmanagement bewertete.1 Auf der Veranstaltung wiesen die Daten der allerersten mündlichen Präsentation von Ascensia auf die Problematik des Hypoglykämie-Managements mit Apps hin und zeigten, dass nicht alle BGMS, die Apps nutzen, in der Lage sind, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eine Hypoglykämie zu erkennen, was sie bei der Unterstützung der glykämischen Kontrolle eventuell weniger effektiv macht. Die ATTD 2020 findet soeben vom 19. bis 22. Februar 2020 in Madrid, Spanien, statt.Apps für das Management von Typ-1- und Typ-2-Diabetes basieren oft auf Daten von Glukoseüberwachungsgeräten wie BGMS. Diese Apps wurden entwickelt, um unterstützend dazu beizutragen, das Auftreten von Hypoglykämie zu reduzieren und eine effektivere glykämische Kontrolle zu ermöglichen. Daher hängt die Leistung dieser Apps im Hypoglykämie-Management von der Qualität und Genauigkeit der Daten aus den BGMS ab, insbesondere im niedrigen Blutzuckerbereich (LBGR:70 mg/dl).Die von Ascensia gesponserte Studie, die auf der ATTD vorgestellt wurde, verwendete ein statistisches Modell, das auf reale BGMS-Daten angewandt wurde, um die Wahrscheinlichkeit zu berechnen, ± 15 % eines Blutzuckerreferenzwertes von 50 mg/dl für eine Vielzahl von verfügbaren BGMS zu erzielen, die mit Apps für das Diabetes-Management verlinkt werden können.1 Folgende BGMS wurden einbezogen: CONTOUR®NEXT ONE (CNO), Accu-Chek Aviva Connect, FreeStyle Freedom Lite, GlucoMen Areo und OneTouch Verio.Die Studie hat gezeigt, dass nicht alle Systeme in der Lage sind, mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Hypoglykämie zu erkennen. Auf der Grundlage dieser Analyse im LBGR lag die Wahrscheinlichkeit, ± 15 % des Blutzuckerreferenzwertes von 50 mg/dl für CNO zu erreichen, bei über 95 %, während sie für einige der anderen untersuchten BGMS unter 95 % lag. Konkret lag der von CNO prognostizierte Blutzuckerwert bei 50,74 mg/dl mit einem Konfidenzintervall von ± 3,25 mg/dl. Diese Analyse zeigt, dass die BGMS-Auswahl für die Bewertung der Wirksamkeit von Apps zur glykämischen Kontrolle und zum Nachweis von Hypoglykämie von entscheidender Bedeutung ist.Diese Ergebnisse folgen auf zwei kürzlich durchgeführte Studien, die die Genauigkeit von Produkten im CONTOUR®-Portfolio in der LBGR belegten und die auch auf der ATTD 20202,3 als Poster präsentiert werden. Diese beiden Studien verwendeten auch Daten aus klinischen Studien, die auf ein lineares Regressionsmodell angewandt wurden, um die Wahrscheinlichkeit einer genauen BGMS-Leistung im LBGR zu berechnen. Diese Bewertungen ergaben, dass die BGMS der Marken CNO, CONTOUR®PLUS (CP) und CONTOUR®PLUS ONE (CPO) auf lange Sicht hin ein hohes Maß an Genauigkeit im LGBR aufzeigten, was für ein sicheres und effektives Diabetes-Management wichtig ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Ergebnisse innerhalb eines Rahmens von ± 15 % der Blutzuckerreferenzwerte befanden, lag bei allen drei Systemen bei mehr als 95 % und stand damit im Gegensatz zu anderen Systemen, die in diese Studien einbezogen worden waren.Gemeinsam unterstreichen die Ergebnisse dieser Studien die Bedeutung der Auswahl eines höchst genauen BGMS, um ein effektives Diabetes-Management über eine App zu ermöglichen, und belegen die hohe Genauigkeit der drei BGMS aus dem CONTOUR®-Sortiment in der LBGR.James Richardson, Medical Lead BGM - Mature Markets bei Ascensia Diabetes Care, sagte: "Es ist ein Privileg, dass wir eingeladen wurden, diese wichtigen Erkenntnisse der Diabetes-Gemeinschaft auf der ATTD 2020 vorzustellen, was ein erstmaliges Ereignis für Ascensia ist. Wir sind der Ansicht, dass diese Studien für Menschen mit Diabetes von großer klinischer Bedeutung sind, da die Ergebnisse zeigen, dass genaue Blutzuckerdaten für den effektiven Einsatz von Diabetes-Management-Apps entscheidend sind."Sabina Furber, M.D., Chief Medical Officer bei Ascensia Diabetes Care, fügte hinzu: "Diese Ergebnisse zeigen die Bedeutung der Genauigkeit von Blutzuckerüberwachungssystemen im Bereich mit niedrigem Blutzuckergehalt, wo die Gesundheitsrisiken am höchsten sind, und die Auswirkungen der Genauigkeit auf die Wirksamkeit von Diabetes-Management-Apps. Wir wollen bei der Bewertung der Qualität von Diabetesgeräten und digitalen Lösungen an der Spitze wissenschaftlicher Exzellenz stehen. Diese Daten bestätigen wiederum die Genauigkeit des weltweit renommierten CONTUR®-Produktportfolios von Ascensia, auf das viele Menschen beim Umgang mit ihrem Diabetes angewiesen sind."Referenzen1. Richardson J. et al., Challenges of hypoglycemia management usingmobile applications. Poster präsentiert auf der InternationalenKonferenz zu fortschrittlichen Technologien und Behandlungen fürDiabetes, Madrid, Spanien, 2020.2. Stuhr A. et al., Accuracy of CONTOUR®NEXT ONE BGMS in low bloodglucose range using probability methodology. Poster präsentiertauf der Internationalen Konferenz zu fortschrittlichenTechnologien und Behandlungen für Diabetes, Madrid, Spanien, 2020.3. Shaginian R. et al., Blood glucose monitoring systems' performancein low blood glucose range and its clinical implications. Posterpräsentiert auf der Internationalen Konferenz zu fortschrittlichenTechnologien und Behandlungen für Diabetes, Madrid, Spanien, 2020. 