Wiesbaden (ots) - (die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)Dienstag, 25.02.2020(Nr. 056) Bruttoinlandsprodukt, tiefer gegliederte Ergebnisse, 4.Quartal 2019(Nr. 057) Maastricht-Defizitquote (Einnahmen und Ausgaben desStaates), Jahr 2019(Nr. 058) Bauhauptgewerbe (Auftragseingangsindex), Dezember 2019(Nr. 09) Zahl der Woche (zum Schaltjahr 2020): Wie oft können"Schalttagskinder" am 29. Februar Geburtstag feiernMittwoch, 26.02.2020(Nr. 059) Schnellmeldung zu den Studienberechtigten, Schuljahr2019/2020Donnerstag, 27.02.2020(Nr. 060) Anzahl der Jobs mit Mindestlohn, Jahre 2015-2018(Nr. 061) Verkehrsunfälle, Dezember und Jahr 2019(Nr. 062) Ausgaben für außeruniversitäre Forschung, Jahr 2018(Nr. 063) Ausgaben je Schülerin und Schüler, Jahr 2017Freitag, 28.02.2020(Nr. 064) Konsumausgaben privater Haushalte, Jahr 2018(Nr. 065) Index der Außenhandelspreise, Januar 2020(Nr. 066) Monatliche Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige,Erwerbslose, Erwerbslosenquote), Januar 2020(Nr. 067) Entwicklung der Tarifverdienste (VierteljährlicherTarifindex), 4. Quartal 2019(Nr. 068) Inflationsrate (Verbraucherpreisindex inklusiveHarmonisierter Verbraucherpreisindex), vorläufige Ergebnisse, Februar2020 (im Laufe des Tages)