(neu: Kurstendenz und Analystenkommentar)



FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Erstaunlich robust haben sich am Freitag die Aktien von LPKF gezeigt. Zurückhaltende Aussagen des niedersächsischen Laserspezialisten zum laufenden Quartal hatten den Kurs zur Eröffnung des Xetra-Handels um mehr als 13 Prozent einbrechen lassen auf rund 20 Euro. Anschließend jedoch drehte der Kurr nach oben und kurzzeitig sogar ins Plus. Zuletzt gaben die Aktien um 0,4 Prozent auf 23 Euro leicht nach.



Analystin Alina Köhler von Hauck & Aufhäuser richtete den Blick weit voraus auf das Jahr 2024: Der vom Unternehmen für 2024 in Aussicht gestellte Umsatz von mehr als 360 Millionen Euro übertreffe ihre Prognose deutlich. Das von LPKF avisierte operative Ergebnis (Ebit) liege um fast die Hälfte über ihrer Annahme. Köhler sprach von einem "außergewöhnlichen Wachstum in den kommenden Jahren"./bek/mis

