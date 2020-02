FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach einem kritischen Analystenkommentar zu den am Vortag veröffentlichten Zahlen für 2019 sind die Aktien des Getränkeabfüllanlagen-Herstellers Krones am Freitagmorgen abgesackt. Mit einem Minus von 6,8 Prozent auf 65,20 Euro landeten die Papiere am Ende des Nebenwerte-Index SDax . Die Aktie markierte damit den tiefsten Stand in diesem Jahr.



Analyst Stefan Maichl von der Landesbank Baden-Württemberg sieht neben der nur knapp erreichten Gewinnmarge vor allem den freien Barmittelzufluss als Enttäuschung an. Zwar sei der starken Auftragseingang im vierten Quartal ermutigend, doch habe die Unsicherheit unter anderem wegen der Coronavirus-Krise zugenommen. "Dies könnte zu einem zurückhaltenden Ausblick auf 2020 führen", hieß es in der Studie. Wegen der ausreichenden Bewertung nahm Maichl zudem seine Kaufempfehlung zurück und stufte Krones auf "Halten" ab./ssc/mf/mis

