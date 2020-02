NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Tui nach Zahlen von 9,50 auf 9,70 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Trotz der positiv aufgenommenen Quartalszahlen habe sich an seiner Einschätzung des Reisekonzerns nicht allzu viel geändert, schrieb Analyst Felix Schlueter in einer am Freitag vorliegenden Studie. In den kommenden drei Jahren sei kein Wachstum auszumachen./mf/a



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2020 / 21:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX



DE000TUAG000

