Die Risikostimmung ist angeschlagen, doch der Anstieg des deutschen EMI für das verarbeitende Gewerbe kann dem EUR heute zu einer Aufwertung verhelfen. AUDUSD verliert weiter an Boden und notiert heute auf dem tiefsten Stand seit 11 Jahren etwas unter 0,66. Begonnen hat die Abwärtsbewegung am Dienstag, nachdem im Sitzungsprotokoll der RBA bekräftigt wurde, dass für einen längeren Zeitraum niedrige Zinsen erforderlich seien. Das Paar hat später versucht, sich an der Unterstützung ...

