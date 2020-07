"Stiftungen sind per se Nachhaltigkeitsakteure", weiß Berenike Wiener von der Evangelischen Bank. Aber nicht überall, wo Nachhaltigkeit draufsteht, ist auch Nachhaltigkeit drin. So können Stiftungen nachhaltig sicher und sicher nachhaltig anlegen."Mit der gewonnenen Popularität des Nachhaltigkeitsthemas schießen Kapitalmarktangebote wie Pilze aus dem Boden", hat Frank Ackermann, Geschäftsführer SDG Investments, beobachtet. "Für wirklich nachhaltig orientierte Anleger ist es daher wichtig, das sogenannte Greenwashing zu vermeiden, also Anlageangebote, die auf den ersten Blick zwar nachhaltig erscheinen, bei genauerem Hinsehen dann aber Werte enthalten, die weit davon entfernt sind." Die bekannten Schlagwörter von "Sustainable" über "Impact" bis "Fair" oder Abkürzungen wie ESG und SDG werden manchmal aus Marketing- und Vertriebszwecken in die Fondsnamen eingesetzt, ohne diese Versprechen im Sondervermögen zu halten.

