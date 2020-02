DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Wenig überraschend ist laut Andreas Büchler vom Börsenmagazin Indexradar die jüngste Konsolidierung am deutschen Aktienmarkt. "Der DAX hatte sich zuletzt wieder rekordverdächtig weit von seinem Trend nach oben abgesetzt", schreib der Chartexperte. Nähere sich der Leitindex dem oberen Rand des aufwärts gerichteten Trendkorridors, folgten darauf stets Rücksetzer mindestens bis zum Mittelpunkt dieses Korridors.



Unter dieser Prämisse habe der Dax nach dem jüngsten Rekordhoch nun wieder Potenzial nach unten. "Auch diesmal scheint der Markt diesem Gesetz zu gehorchen und steuert zurück in Richtung 13 500er Marke", schrieb der Analyst. Dort etwa liege gegenwärtig der Mittelpunkt des genannten Korridors. Grundsätzlich sei die Aufwärtsbewegung jedoch nicht in Gefahr./bek/mis