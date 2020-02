Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Als Reaktion auf die Bluttat in Hanau wird Deutschland die Polizeipräsenz an gefährdeten Orten deutlich erhöhen. Das erklärte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Freitag. "Die Gefährdungslage durch Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus ist in Deutschland sehr hoch", warnte Seehofer. "Wir werden die Polizeipräsenz in ganz Deutschland erhöhen." Sensible Einrichtungen würden verstärkt überwacht werden, insbesondere auch Moscheen, so Seehofer. Wegen mutmaßlicher Nachahmungstaten, Wut und Emotionalitäten würden zusätzliche Polizeikräfte bereitgestellt werden. An Bahnhöfen, Flughäfen und im grenznahen Bereich würde eine hohe Präsenz der Bundespolizei gewährleistet.

Am Mittwoch hatte in Hanau ein 43-jähriger Deutscher mutmaßlich neun Menschen mit Migrationshintergrund erschossen, bevor er seine Mutter und sich selbst tötete. Generalbundesanwalt Peter Frank sagte auf der gemeinsamen Pressekonferenz in Berlin, der mutmaßliche Täter habe ein "zutiefst rassistisches Weltbild" gehabt. Bundesjustizminister Christine Lambrecht (SPD) hat sich gegen eine Verschärfung des Waffenrechts ausgesprochen. Die jüngst verschärften Regeln müssten genauestens befolgt werden. Der Täter von Hanau war Mitglied in zwei Schützenvereinen in Bayern und Hessen.

February 21, 2020

