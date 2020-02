Tägliche, prozentual zweistellige Kursschwankungen sind bei Wasserstoff-Titeln derzeit keine Seltenheit. So auch bei Nel ASA mit Firmensitz in Oslo (Norwegen). Hier erhalten Sie gleich eine kostenlose Profi-Analyse zur Nel-Aktie... Denn:Während sich die Aktie von Nel ASA am 19. Februar 2020 noch auf ein neues 10-Jahres-Hoch bei 1,44 Euro schraubte, stand gestern ein deutlicher...

Den vollständigen Artikel lesen ...