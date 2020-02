Nach nunmehr fast dreieinhalb Jahren gibt der offene Immobilienfonds Wertgrund WohnSelect wieder Anteile aus. Der Cash-Call soll am 23. März starten - am 27. März ist aber schon wieder Schluss. Wie Sie dabei sein können.Im Oktober 2016 war vorerst Schluss: Der offene Immobilienfonds Wertgrund WohnSelect D (ISIN: DE000A1CUAY0) stellte die Anteilsausgabe auf Stop und konzentrierte sich seither auf die Bewirtschaftung der Fonds-Immobilien. Solche Cash-Stop-Strategien sind bei offenen Immobilienfonds nicht selten, um die Mittelzuflüsse zu steuern. Die Idee: Anteile werden immer nur dann ausgegeben, wenn das eingesammelte Kapital auch direkt in neue Immobilien investiert werden kann. So soll verhindert werden, dass zu hohe Cash-Bestände die Fonds-Rendite verwässern.

