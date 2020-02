Köln (ots) - Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr setzt der WDR auch 2020 bei den Kölner Schull- un Veedelszöch und den Rosenmontagszügen in Köln und Düsseldorf eine fest installierte Kamera am Zugweg ein. Die "WDR JeckCam" zeigt durchgehend und ohne Zwischenschnitte alle vorbeiziehenden Zug-Gruppen und ist ein besonderer Service für alle im Karneval aktiven Gesellschaften, Vereine und Schulen. Schon während der Züge am Sonntag und Montag sind die Videos der einzelnen Gruppen und Karnevalsgesellschaften abrufbar und können in sozialen Netzwerken geteilt werden.Karin Kuhn, Leiterin des WDR-Programmbereichs Unterhaltung, Familie und Kinder: "Dieses Angebot richtet sich vor allem an die vielen tausend im Karneval aktiven Ehrenamtlichen, Vereine und Schulen. In den Sendungen sind immer wieder Gespräche unserer Moderatoren und Reporter oder Zuschauerbilder zu sehen. Mit den Clips der JeckCams können sich die Gruppen ihren 'Zug-Auftritt' noch einmal ohne Unterbrechungen und Zwischenschnitte anschauen."Die Züge werden wie gewohnt live übertragen: Das WDR Fernsehen zeigt die Kölner Schull- un Veedelszöch am Sonntag, 23.2., von 12.20 bis 15.50 Uhr. An Rosenmontag sendet das WDR Fernsehen ab 9 Uhr aus Köln und direkt im Anschluss ab ca. 15 Uhr aus Düsseldorf. Das Erste zeigt von 14 bis 15.30 Uhr einen Zusammenschnitt aus Köln und von 15.30 bis 17 Uhr aus Düsseldorf. ONE überträgt den Düsseldorfer Rosenmontagszug live und ungekürzt von 13.30 bis ca. 16 Uhr. Auch in den sozialen Netzwerken gibt es unter @wdrjeck auf Facebook, Instagram und YouTube Informationen und Unterhaltendes rund um den Karneval.Mehr Infos zum gesamten Karnevalsprogramm im Ersten, im WDR Fernsehen, WDR Radio und im Web gibt es auf karneval.wdr.de. und in der WDR Presselounge. Die Sendungen sind nach der Ausstrahlung in den Mediatheken vom WDR oder Das Erste abrufbar. Alle Mitschnitte der JeckCams für die Schull- un Veedelszöch sowie die Rosenmontagszüge in Düsseldorf und Köln gibt es ab dem 23. bzw. 24. Februar auf karneval.wdr.de.Fotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon: 0221 / 220 7100wdrpressedesk@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4526461