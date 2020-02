Die Varta-Aktie bleibt weiterhin hochvolatil. Nachdem das Papier diese Woche kräftige Gewinne verbuchen konnte, geht es am Freitag ebenso kräftig bergab. Am MDAX-Ende verlor der Titel heute im Tagesverlauf über fünf Prozent an Wert. Inzwischen hat sie einen Teil der Verluste wieder aufgeholt. Eine wichtige Chartmarke hat für den weiteren Verlauf weiterhin hohe Priorität.Optimistische Kommentare von Analysten hatten am Mittwoch bei der Varta-Aktie zunächst für deutliche Erholung gesorgt. Mit einem ...

