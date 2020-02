Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In Frankreich, Deutschland und der Eurozone sowie in Großbritannien stehen heute die vorläufigen Einkaufsmanagerindices (PMIs) im Kalender, so die Analysten der Helaba.Vor allem an den Aktienmärkten herrsche weiterhin Zuversicht, dass das Szenario einer konjunkturellen Bodenbildung und allmählichen Beschleunigung der wirtschaftlichen Dynamik durch die Corona-Krankheitswelle nicht beeinträchtigt werde. Zwar gebe es hierzulande Warnhinweise vonseiten der ZEW- und sentix-Umfragen, in den USA habe sich die Industriestimmung dagegen unerwartet robust präsentieren können. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...