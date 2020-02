Frankfurt (www.fondscheck.de) - Das Geschäft mit Investmentfonds in Österreich boomt, so die Union Investment Real Estate GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Aufgrund der Nachfrage und der sehr guten Börsenentwicklung ist das von Privatanlegern österreichischer Volksbanken in Fonds von Union Investment veranlagte Volumen im Jahresverlauf 2019 um 20 Prozent auf einen neuen Höchststand von 3,3 Milliarden Euro per Jahresultimo gestiegen. ...

