Nach teils deutlichen Gewinnen im Wochenverlauf schalten die Ölbörsen am Freitag in den Rückwärtsgang. Rohöl zeigt sich rund 1,5% im Minus. Das für den Heizölpreis ausschlaggebende Gasöl verliert sogar 2,5%. Die Heizölpreise in Deutschland, Österreich und der Schweiz sind durchschnittlich 0,6 Cent bzw. Rappen je Liter tiefer in den Tag gestartet und könnten sich am Freitagnachmittag weiteres Abwärtspotential ...

Den vollständigen Artikel lesen ...