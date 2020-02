ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Krones auf "Buy" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Die Telefonkonferenz zum jüngsten Zahlenwerk habe gezeigt, dass der Hersteller von Getränkeabfüllanlagen zu seinen Selbsthilfemaßnahmen zur Verbesserung der Margen stehe, schrieb Analyst Sven Weier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies bestätige seinen Optimismus, dass dieser Verbesserungsprozess ernster genommen werden sollte als die Initiativen der Vergangenheit, welche letztlich den Markt skeptisch gestimmt hätten./ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2020 / 04:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006335003

