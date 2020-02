Klaus Ostholt wird zum 01.05.2020 in den Vorstand der A.S.I. Wirtschaftsberatung AG berufen und bildet damit zusammen mit Jürgen Moll, der diesem Gremium bereits seit 2013 angehört, das neue Führungsduo von A.S.I. Ostholt tritt die Nachfolge von Franz-Josef Rosemeyer an, der nach 19 Jahren an der Unternehmensspitze ...

