Der Donnerstag hielt einige Überraschungen für uns Trader bereit. Auf die starke Vorbörse folgte eine Konsolidierung und erneute Test des Widerstandes knapp unter 13.800 Punkten. Dieser erwies sich am Ende als sehr massiv und bleibt damit im Chartbild verankert. Gelingt am Freitag ein neues Anlaufen an diese Marke? Die Bullen hatten ihre Chance Der Vormittag verlief im DAX noch recht harmonisch und nach fast schon bekanntem Muster ab. Eine starke Eröffnung der Vorbörse führte zu Abgaben und einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...