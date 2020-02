München (ots) -die geplanten Themen:Wie bedroht ist unsere Demokratie?"ttt" über rechten Terror und die geistigen BrandstifterEin mutmaßlich rechtsextremer Täter hat im hessischen Hanau zehnMenschen und sich selbst erschossen. "ttt" geht der Frage nach: Wiewehrhaft muss unsere Demokratie jetzt sein? Und wer sind diegeistigen Brandstifter für solche Taten? Ein Gespräch mit derSchriftstellerin Jagoda Marinic, dem PolitikwissenschaftlerClaus Leggewie und dem Publizisten Michel Friedman.Außerdem bei "ttt":Gleiche Chancen für alle? - Wie die Politik Bildungsungleichheitverschärft"ttt" fragt: Wie viel ist uns die Bildung unserer Kinder wert? Undwas macht das mit nachwachsenden Generationen, wenn sie von klein auferleben, dass in dieser Gesellschaft nicht alle ähnlich gute Chancenbekommen?Odyssee durch die Nacht - Das Videospiel "Kentucky Route Zero"Es sei ein Spiel "wie kein anderes", so der SPIEGEL, die ZEIT nenntes gar ein Meisterwerk. "ttt" hat mit den Künstlern hinter "KentuckyRoute Zero" gesprochen und den Philosophen Daniel Martin Feigegefragt, warum wir uns in Videospielen "selbst durchspielen".Caribou - Der stille Superstar der elektronischen Musik"ttt" hat den Meister der euphorischen Melancholie exklusiv in Londongetroffen, in seinem Lieblingsclub "Five Miles" und zum langenSpaziergang durch seine Hood.Moderation: Max MoorRedaktion: Edith Lange und Nora Binder (hr)Im Internet unter www.DasErste.de/ttt Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/5900 23876, E-Mail:agnes.toellner@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4526632