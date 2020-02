Die neue Bank der Österreichischen Post und der Grazer Wechselseitigen, die bank99, wird kaum neue Mitarbeiter einstellen. 50 Personen befinden sich derzeit in der Verwaltung für Finanzdienstleistungen, diese werde um rund 20 Mitarbeiter aufgestockt. In den Filialen waren bisher 150 Postler im Bankgeschäft tätig, hier wird ebenfalls um ca. 20 aufgestockt, so Post-Sprecher Michael Homola zur APA.Post-Chef ...

