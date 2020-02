Berlin (ots) - Erst kürzlich hat ein politisch Verantwortlicher geäußert, dass Politiker über eigene Social Media-Kanäle ihre Deutungshoheit behalten können. Ist das so? Müssen wir uns die Frage stellen, ob die klassischen Medien womöglich zum Teil ausgedient haben?Unter dem Motto "Wer macht Presse?" gehen wir dieser Frage auf der diesjährigen Medienpolitischen Stunde des Kongresses Deutscher Lokalzeitungen 2020 nach. Der Verband Deutscher Lokalzeitungen e. V. hat hierzu für ein Podiumsgespräch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und den FDP-Fraktions- und Bundesvorsitzenden Christian Lindner gewinnen können. Beide Politiker sind für ihr ausgeprägtes Engagement in sozialen Netzwerken bekannt. In diesem Zusammenhang ist es spannend zu erfahren, welchen Stellenwert sie der klassischen Presse heute und künftig beimessen.Mit der Bedeutung von Plattformökonomie beschäftigt sich ein weiteres hochkarätig besetztes Panel.Auf dem traditionellen Kollegenabend der Branchenveranstaltung spricht des Weiteren Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Hier wird auch der mit insgesamt rund 7.000 Euro dotierte Veltins Lokalsportpreis 2020 verliehen.Der Kongress Deutscher Lokalzeitungen findet am 14. Mai 2020 in Berlin statt.Der Verband Deutscher Lokalzeitungen e. V. (VDL) ist die Interessenvertretung der lokalen Zeitungs- und Medienhäuser. In ihm sind rund 80 kleinere und mittlere Tageszeitungen zusammengeschlossen, die etwa fünf Millionen Leserinnen und Leser haben. Der VDL repräsentiert die Belange lokaler und regional ausgerichteter Tageszeitungen - print und digital.Pressekontakt:Kontakt:Stefan Waldschmidt M.A.VerbandsreferentTelefon: 030/ 39 80 51 54E-Mail: Stefan.Waldschmidt@lokalpresse.deOriginal-Content von: Verband Deutscher Lokalzeitungen e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/81967/4526714