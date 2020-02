Das Backwarenunternehmen Grupo Bimbo aus Mexiko-Stadt hat 100 Elektro-Lkw in seine Lieferflotte integriert. Das ist aber nur der Anfang: Insgesamt 4.000 weitere sollen bis Ende 2024 folgen - jedes Jahr 1.000 Stück. Entwickelt worden sind sie von einer Tochtergesellschaft der Gruppe. Nach eigenen Angaben arbeitet die Grupo Bimbo seit 2012 an dem Projekt und hat insgesamt 146 Millionen Dollar in ihre ...

