Simpson Thacher Bartlett LLP meldete heute, dass Yash Rupal der Kanzlei als Partner beitritt und in der weltweiten Steuerpraxis des Londoner Büros tätig wird. Zurzeit leitet er die Londoner Steuergruppe bei Linklaters.

Yash Rupal vertritt ein breites Spektrum britischer und internationale Firmenkunden, Finanzinstitute, Investmentfonds, Hedgefonds, Vermögensverwalter und ihrer jeweiligen Führungskräfte bei komplizierten, häufig grenzüberschreitenden Fusionen und Übernahmen sowie Angelegenheiten der Investmentfondsplanung und Steuerplanung. Er leistet zudem umfassende Beratung bei Steuerstreitigkeiten, Steuerverfahren und HMRC-Nachfragen.

"Wir freuen uns, Yash bei Simpson Thacher zu begrüßen", sagte Bill Dougherty, Chairman des Executive Committee der Kanzlei. "Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung als Berater vieler weltweit führender Vermögensverwalter und Finanzinstitute gilt Yash als einer der herausragendsten Steuerfachleute in London. Er wird unsere steuerlichen Kapazitäten für Kunden mit Anliegen in Großbritannien, Kontinentaleuropa und darüber hinaus erweitern."

Jason Glover, Managing Partner des Londoner Büros von Simpson Thacher, führte aus: "Yash ist ein sehr talentierter Steuerberater und wir freuen uns sehr, dass er die Leitung unserer britischen Steuerpraxis in London übernehmen wird. In Abstimmung mit unserer Steuerpraxis in den USA wird das britische Steuerteam unsere Mandanten mit wirtschaftlicher, wertschöpfender Beratung zu britischen und EU-weiten steuerlichen Angelegenheiten vor dem Hintergrund unterstützen, dass die Steuerbehörden die Aktivitäten sowohl von Institutionen als auch von Einzelpersonen noch genauer prüfen."

Das Londoner Büro von Simpson Thacher beschäftigt mehr als 100 Anwälte, die Mandanten bei vielfältigen Transaktionen und Rechtsangelegenheiten in ganz Europa beraten. Das Büro in London erwirtschaftete im Jahr 2019 einen Umsatz von über 200 Millionen Dollar. Das Team aus in englischen und US-amerikanischen Steuerfragen geschulten Anwälten vertritt seit mehr als vier Jahrzehnten Mandanten bei einer Vielzahl von Unternehmenstransaktionen und Rechtsstreitigkeiten.

Die Beratungsleistungen der Steuerpraxis von Simpson Thacher werden von multinationalen Unternehmen, Banken, Investmentfonds und anderen anspruchsvollen Unternehmen bei ihren größten und komplexesten Transaktionen kontinuierlich in Anspruch genommen. Das Team arbeitet eng mit Kollegen aus den Bereichen Fusionen und Übernahmen, Private Equity, Kapitalmärkte, Privatfonds und Immobilien zusammen, um den Mandanten das gesamte Transaktions- und Fondskompetenzspektrum anbieten zu können.

ÜBER SIMPSON THACHER

Simpson Thacher Bartlett LLP (www.simpsonthacher.com) zählt zu den weltweit führenden internationalen Anwaltskanzleien. Die Kanzlei wurde 1884 gegründet und beschäftigt mehr als 1.000 Anwälte. Mit Hauptsitz in New York und Büros in Peking, Hongkong, Houston, London, Los Angeles, Palo Alto, São Paulo, Tokio und Washington, D.C., bietet die Kanzlei Mandanten in der ganzen Welt koordinierten Rechtsbeistand und Unterstützung bei der Durchführung von Transaktionen.

