Hamburg (ots) - Das Landgericht Ravensburg hat mit Urteil vom 18. Februar 2020 - 2 O 299/19 - entschieden, dass der Kläger einen Autokredit zur Finanzierung eines Opel Insignia Sports Tourer nicht mehr bedienen muss. Die vertragliche Widerrufsinformation sei im Hinblick auf den Beginn der Widerrufsfrist unklar. Undeutlich werde diese Belehrung durch das Hinzutreten der Regelung unter Punkt X.1.1. des Vertrages, wo zum Vertragsschluss geregelt ist, dass der Kläger auf den Zugang der Annahmeerklärung verzichtet, und auf § 151 BGB verwiesen wird. Nach dieser Regelung kommt der Vertrag somit durch die Annahme des Antrags durch die Beklagte zustande, ohne dass dies dem Kläger gegenüber erklärt werden muss. Das habe - so das Landgericht - zur Konsequenz, dass für den Kläger unklar sei, wann die Annahme durch die Bank erfolgt sei und wann seine Widerrufsfrist beginne.Der Kläger aus Friedrichshafen wird von HAHN Rechtsanwälte vertreten. Er schloss als Verbraucher am 06. März 2017 mit der Opel Bank GmbH einen Darlehensvertrag über die Finanzierung eines Opel Insignia. Mit Schreiben vom 15. Oktober 2018 widerrief er sodann seine Willenserklärung zum Abschluss des Darlehensvertrages. Die 14-tägige Frist zur Ausübung des Widerrufsrechts beginnt nur dann zu laufen, wenn die Angaben im Darlehensvertrag die gesetzlichen Anforderungen erfüllen. HAHN Rechtsanwälte hatte mehrere Fehler in den Vertragsunterlagen der Opel Bank GmbH festgestellt und diese im Wege einer Feststellungsklage für den Kläger geltend gemacht."Das zugunsten eines Verbrauchers ergangene Urteil macht deutlich, dass auch weiterhin gute Erfolgschancen gegen die Autokreditbanken auf Rückabwicklung eines Autokredits gegeben sind", sagt der Hamburger Fachanwalt Peter Hahn von HAHN Rechtsanwälte. Die Ausübung des Widerrufsrechts unter Berufung auf die Fehler im Vertrag führt zur Rückabwicklung des Darlehensvertrags und auch des Kaufvertrages. Es handelt sich um verbundene Geschäfte. Daher erhält der Verbraucher bei einer Rückabwicklung eines Autokredits nicht nur sämtliche Raten, sondern auch die geleistete Anzahlung von der Bank zurück. "Der Widerruf eines Autokredits bietet insbesondere Inhabern von Benzinern oder solchen Dieselfahrzeugen die Möglichkeit zur Rückabwicklung, bei denen keine Abgasmanipulation nachgewiesen wurde", sagt Hahn abschließend.HAHN Rechtsanwälte bietet betroffenen Verbrauchern eine kostenfreie Überprüfung hinsichtlich der Widerrufsmöglichkeit ihres Autokredits an. Die Kanzlei ist schon seit mehreren Jahren auf den Darlehenswiderruf spezialisiert und hat bereits tausende Verbraucher im Bereich des Widerrufs von Autokrediten vertreten.