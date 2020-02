BERLIN (Dow Jones)--Der schwedische Energieversorger Vattenfall zieht sich weiter aus der thermischen Müllverwertung zurück. Wie das Unternehmen mitteilte, verkauft es seinen 55-prozentigen Mehrheitsanteil an der Hamburger Müllverwertungsanlage Rugenberger Damm vollständig an die Stadtreinigung. Diese hält bereits 45 Prozent der Anteile. Der Verkauf soll rückwirkend zum 1. Januar vollzogen werden.

Vattenfall hatte bereits 2014 eine weitere Hamburger Müllverwertungsanlage an die Stadt verkauft. Die jetzige Entscheidung sei "der nächste logische Schritt", so das Unternehmen. Für die rund 100 Mitarbeiter am Rugenberger Damm ändere sich nichts unmittelbar durch den Gesellschafterwechsel. Die Anlage verwertet jährlich rund 320.000 Tonnen Hausmüll und generiert daraus Wärme und Strom. Die Aufsichtsgremien der beiden Unternehmen müssen dem nun unterzeichneten Kaufvertrag noch zustimmen.

February 21, 2020 08:22 ET (13:22 GMT)

