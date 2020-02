Frankfurt am Main (ots) - Ex-Telekom-Manager folgt auf Michael Ilgner / "Eigengewächs" Thomas Gutekunst wird zum Vorstand Athletenförderung berufen / Vorstandsmandat von Oliver Rau verlängertNeuer Vorstandsvorsitzender der Stiftung Deutsche Sporthilfe wird der langjährige Telekom-Manager Thomas Berlemann (56), der über vielfältige Management-Erfahrungen in Top-Unternehmen verfügt (Mannesmann, Otto, AOL und zuletzt bei Webhelp). Während seiner zehnjährigen Telekom-Tätigkeit, zuletzt als CEO T-Mobile Netherlands, war er für den Nationalen Förderer Telekom von 2011 bis 2014 Mitglied im Sporthilfe-Aufsichtsrat. Auch als ehemals geförderter Athlet sind ihm die Aufgabenstellungen der Stiftung persönlich vertraut. Berlemann tritt seine Tätigkeit am 1. April 2020 an.Die Deutsche Sporthilfe nutzt den Weggang von Michael Ilgner zu einer strategischen Erweiterung des Vorstands. Neben der Berufung von Thomas Berlemann beschloss der Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 21. Februar in Frankfurt am Main die Verlängerung des Vorstandsmandats von Oliver Rau (51) und die Neu-Berufung von Thomas Gutekunst (37) in den künftig dreiköpfigen Sporthilfe-Vorstand.Sporthilfe-Aufsichtsrats-Vorsitzender Werner E. Klatten: "Wir freuen uns außerordentlich, mit Thomas Berlemann einen international erfahrenen Top-Manager für die Sporthilfe gewonnen zu haben. Mittelfristig soll er die Weiterentwicklung der Athletenförderung forcieren sowie die Bündelung und den Ausbau von Marketing, Vertrieb und Betreuung aller Sporthilfe-Förderer und Unterstützer bewirken. Mit dem Digital-Experten Berlemann wollen wir die Zukunftsfelder der Sporthilfe (Digitalisierung, B2C, Ausbau des Partnernetzes, Netzwerk-Management und Führungsstruktur) schnell und nachhaltig entwickeln. Der Vorstand ist künftig ein strategisch neu aufgestelltes Dreier-Team. Mit "Sporthilfe-Eigengewächs" Thomas Gutekunst konnten wir eine signifikante Verstärkung des Vorstands erzielen und Oliver Rau längerfristig binden."Thomas Berlemann: "Die Berufung zum Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Sporthilfe ehrt mich sehr. Ich bin mir der Herausforderung bewusst, nach Michael Ilgners erfolgreicher Ägide neue eigene Akzente zu setzen. Ich will meine langjährige Managementerfahrung möglichst gewinnbringend für die Athletenförderung einsetzen."Die offizielle Verabschiedung von Dr. Michael Ilgner findet am 28. Februar 2020 in Frankfurt am Main statt.Kurz-Biografien des Sporthilfe-Vorstands:Thomas Berlemann (56):Thomas Berlemann verfügt über 25 Jahre internationale Erfahrung in den Bereichen General Management, Sales & Service und kann auf eine außerordentlich bewährte Erfolgsbilanz in mittelständischen Firmen und Groß-Unternehmen verweisen. Die berufliche Karriere begann er als Vorstandsassistent Vertrieb bei Mannesmann und kam über Marketing-, Vertriebs- und Service-Management-Aufgaben bei Otto und AOL (Bertelsmann Joint Venture) 2003 zur Deutschen Telekom. Während der jährigen Telekom-Karriere fungierte er u.a. als Bereichsvorstand Deutsche Telekom AG, Geschäftsführer Vertrieb & Service der Telekom Deutschland GmbH und zuletzt CEO von T-Mobile Netherlands in Den Haag. Er wechselte nach München als CEO bei B2X Care Solutions (führender Anbieter von Cloud-Lösungen für Smartphones) und als CEO DACH von Webhelp (Europäischer Marktführer im Business Process Outsourcing). 2019 gründete er das Beratungsunternehmen CARTHO Management GmbH (spezialisiert auf Digitalisierung, Transformation und Change-Management globaler Unternehmen). Berlemann war Sporthilfe-geförderter Wasserball-Nationalspieler (1981-86), Mitglied des Sporthilfe-Aufsichtsrats (2011-2014) und ist im Sporthilfe-Alumni-Club aktiv.Ein Foto von Thomas Berlemann (Quellenangabe: "obs/Webhelp Deutschland GmbH") finden Sie unter: http://ots.de/facHRGThomas Gutekunst (37):Thomas Gutekunst ist seit 2009 bei der Deutschen Sporthilfe tätig und zuletzt als Mitglied der Geschäftsleitung verantwortlich für die Athletenförderung. Als "Sporthilfe-Eigengewächs" absolvierte er eine äußerst gradlinige Karriere vom Projektmanager, Ableitungsleiter und Mitglied der Geschäftsleitung bis nunmehr zum Mitglied des Vorstands. Er hatte sich zuletzt um die 2018 erstmals vom Deutschen Bundestag gewährten Fördermittel und um den Einstieg in die Altersvorsorge der Athleten verdient gemacht. Gutekunst ist Diplom-Sportökonom der Universität Bayreuth und ambitionierter Langstreckenläufer.Oliver Rau (51):Oliver Rau ist seit 2017 bei der Deutschen Sporthilfe tätig, zunächst als Mitglied der Geschäftsleitung und seit 2019 im Vorstand zuständig für Vertrieb und Events. So war er u.a. maßgeblich für den erfolgreichen Jubiläums-Ball des Sports 2020 verantwortlich. Zuvor war er Direktor Marketing & Vertrieb beim Fußballbundesligisten Werder Bremen, wo er über zwanzig Jahre das Ressort Marketing und Vertrieb erfolgreich aufgebaut hat. Rau war ein Sporthilfe-geförderter erfolgreicher Spitzen-Ruderer (1991-96), Olympiateilnehmer und ist im Sporthilfe-Alumni-Club aktiv.