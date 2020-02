Man sage nicht, man hätte es nicht kommen sehen. Zwar ist die Coronavirus-Pandemie erst am Anfang ihrer globalen Ausbreitung. Aber die geografische Nähe zu China und die wirtschaftlich enge Verflechtung haben das Risiko einer im doppelten Sinne des Wortes "Ansteckung' seit Jahren erhöht. Denn mit der Verzahnung internationaler Wertschöpfungsketten steigt eben auch die Abhängigkeit der eigenen inländischen Wertschöpfung von jener im Ausland wie etwa China.Ein Blick in den "Allianz Risk Monitor' für 2019 vom Januar 2020, also noch vor den ersten Anzeichen der Ausbreitung der Coronavirus in China zeigt für Südkorea die 10 Top-Risiken. Die Zahlen repräsentieren dabei, wie oft ein bestimmtes Risiko als wichtig gewählt wurde als Prozentsatz aller Antworten. Die mit gleich vielen Nennungen zwei größten Risiken waren zum einen Cybervorfälle wie Cyberverbrechen, IT-Ausfälle, Datendiebstahl und ähnliches sowie zum anderen marktbezogene Entwicklungen wie Volatilität, intensivierter Wettbewerb, neue Wettbewerber, M&A Stagnation sowie Marktschwankungen mit je 30 %. Gefolgt wurden diese beiden Top-Risiken von Feuer und Explosionen mit 29 %, worauf mit 25 % bereits Geschäftsunterbrechungen einschließlich der Unterbrechung der Wertschöpfungsketten genannt wurde.

